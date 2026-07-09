Brasile padre e madre condannati al carcere | non insegnano alle figlie gender sessualità e musica trap
Una coppia in Brasile è stata condannata a 50 giorni di carcere per aver educato le proprie due figlie a casa senza seguire i modelli considerati politicamente corretti. La condanna deriva dal fatto che le bambine non hanno ricevuto insegnamenti su gender, sessualità e inclusione, e sono state istruite con lezioni di musica classica anziché trap. La decisione si basa su accuse di aver violato normative sull’educazione e la formazione delle minori.
Sconcertante. In Brasile una coppia è stata condannata a 50 giorni di carcere per aver istruito a casa le proprie due figlie secondo modelli non ‘consoni’ al politicamente corretti: lo studio del pianoforte (invece che la musica trap) e l’assenza di “corsi” su gender, sessualità, inclusione. Brasile, genitori condannati al carcere per l’istruzione domiciliare. Un caso senza precedenti che ha sollevato sulla libertà di istruzione e i diritti dei genitori in Brasil e. Di “grottesco abuso del diritto penale” parla l’organizzazione legale cristiana, Adf International che rappresenta la famiglia nel ricorso in appello. Pubblicata da Foxnews e dai network internazionale vicini al Vaticano, la notizia non ha ancora varcato i confini italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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