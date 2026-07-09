botte in piazza di notte uomo ferito al volto

Nella piazza centrale di Ribolla, intorno alle 23 di martedì, si è verificata una lite tra un uomo di 42 anni di origine straniera e alcuni giovani. Durante l’alterco, l’uomo è stato ferito al volto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Le circostanze precise dell’incidente sono al vaglio delle autorità. Nessuna altra informazione sui motivi del diverbio o sulle eventuali conseguenze legali.

Violenta lite nella piazza centrale di Ribolla intorno alle 23 di martedì. Da quanto è stato ricostruito, un uomo di 42 anni di origine straniera, che vive nella frazione, ha avuto un diverbio con alcuni ragazzi. Parole grosse che alla fine sono degenerate in una lite in strada in mezzo alla gente. Lo straniero avrebbe cercato di tirare una bottiglia nella direzione dei ragazzi senza un motivo apparente, ma loro hanno reagito. Lo straniero ha riportato alcune lesioni al volto, tanto che è intervenuta un’ambulanza chiamata da alcune persone che si trovavano in piazza. L’uomo, però, in un primo momento ha rifiutato il trasporto in ospedale con l’ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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