Botta centrale o tiro all' angolino? Come si segna un rigore ai Mondiali C' è un solo modo infallibile

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non esiste un metodo infallibile per calciare un rigore ai Mondiali, se si considera anche l’aspetto psicologico. La tecnica può variare tra tiro centrale e angolato, ma nessun approccio garantisce il successo al 100 per cento. La scelta del modo di calciare dipende spesso dalla pressione e dalla concentrazione del giocatore, che influenzano l'esito finale del tiro.

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C'è una domanda che resiste da sempre e che probabilmente non tramonterà mai, nei salotti del pallone, a cui nessuno ha ancora trovato una risposta adatta, precisa, esaustiva: esiste un modo per calciare un rigore al 100% infallibile? La risposta è sì, se non si tiene conto dell'aspetto psicologico. Perché spesso sono ansia, tensione, improvvisi cambi di decisione e paura di sbagliare ad indurre all'errore. Però esistono pure dei dati, scientifici e puntuali, raccolti da Opta dal 1982 al 2022 (essendo ancora in corso, includere l'edizione 2026 renderebbe parziale il calcolo), che in maniera chiarissima spiegano come sono stati e soprattutto come andrebbero calciati i rigori nella storia dei Mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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