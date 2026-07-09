C'è una domanda che resiste da sempre e che probabilmente non tramonterà mai, nei salotti del pallone, a cui nessuno ha ancora trovato una risposta adatta, precisa, esaustiva: esiste un modo per calciare un rigore al 100% infallibile? La risposta è sì, se non si tiene conto dell'aspetto psicologico. Perché spesso sono ansia, tensione, improvvisi cambi di decisione e paura di sbagliare ad indurre all'errore. Però esistono pure dei dati, scientifici e puntuali, raccolti da Opta dal 1982 al 2022 (essendo ancora in corso, includere l'edizione 2026 renderebbe parziale il calcolo), che in maniera chiarissima spiegano come sono stati e soprattutto come andrebbero calciati i rigori nella storia dei Mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Botta centrale o tiro all'angolino? Come si segna un rigore ai Mondiali. C'è un solo modo infallibile

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