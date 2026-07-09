Borse di studio di Fondazione Pesenti e Intercultura | premiate Isabella e Greta

Isabella e Greta, due studentesse di Bergamo, hanno ricevuto due borse di studio per trascorrere un anno scolastico all’estero. Le borse sono state assegnate da Fondazione Intercultura in collaborazione con Fondazione Pesenti Ets. Le vincitrici sono state premiate per il merito, che ha permesso loro di partecipare a questa opportunità di studio internazionale.

Bergamo. Il merito riconosciuto e premiato. Isabella e Greta, due studentesse bergamasche, sono le vincitrici delle due borse di studio per un anno scolastico all’estero promosse da Fondazione Intercultura in collaborazione con Fondazione Pesenti Ets. La consegna del riconoscimento è avvenuta nella mattinata di giovedì 9 luglio sono state premiate al museo gres art 671. Grazie a questa opportunità, le giovani potranno frequentare un intero anno scolastico rispettivamente in Belgio fiammingo e Portogallo, partecipando a un programma di alto valore educativo. L’iniziativa, avviata nel 2017, ha già permesso a ben 33 giovani meritevoli del territorio l’opportunità di studiare nel mondo, di cui il 64% ragazze. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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