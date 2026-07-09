boom di ascolti e nuovo direttivo

L’assemblea di Lega Serie B si è svolta a Milano con la partecipazione di tutte le società. Per il Cesena erano presenti il direttore generale, un consigliere e il segretario generale. Durante l’incontro, sono stati discussi vari temi legati alla gestione della lega e alle strategie future. L’evento ha registrato un aumento di ascolti rispetto alle precedenti riunioni.

Assemblea di Lega Serie B a Milano con tutte le società presenti. Per il Cesena c’erano il direttore generale Corrado Di Taranto, il consigliere Massimo Agostini e il segretario generale Marco Valentini. Confermate le soste nelle date Fifa e il Boxing Day, nonché il medesimo format Playoff e Playout delle scorse stagioni. Definite le suddivisioni dei due gironi di Primavera 2 Cisalfa Sport. Ribadita la regola già inserita nel Codice di Autoregolamentazione, al fine di garantire pari condizioni alle tifoserie di tutte le squadre, di vietare la vendita agli ospiti di biglietti a prezzi maggiori rispetto a quelli applicati nella curva di casa. Consiglio direttivo e vicepresidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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