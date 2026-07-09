Bonus nido 2026 rimborsi più rapidi dall’Inps | cosa cambia da luglio per le famiglie

Da panorama.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire da luglio, i pagamenti del Bonus nido 2026 saranno più veloci grazie all’eliminazione di uno dei passaggi più lunghi nel processo di rimborso. Le famiglie continueranno a ricevere gli stessi importi e seguiranno le stesse procedure, ma il nuovo sistema permette di ridurre i tempi di erogazione. L’Inps ha annunciato questa modifica per semplificare l’accesso ai rimborsi.

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Il Bonus nido diventa ancora più semplice e veloce. Non cambiano importi e procedure per i genitori, ma viene eliminato uno dei passaggi più lenti rendendo i pagamenti ai genitori più rapidi. La verifica che l’asilo frequentato dal bambino sia effettivamente autorizzato a operare d’ora in avanti sarà comunicata direttamente all’Inps dal Comune, senza bisogno di controlli aggiuntivi in fase di domanda. Così si accorciano i tempi che rallentavano l’erogazione del contributo per mamme e papà Cosa cambia da luglio 2026 per il Bonus nido: enti locali “collegati” all’Inps. Da luglio 2026 gli enti locali hanno l’obbligo di comunicare all’Inps il... 🔗 Leggi su Panorama.it

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