Total Eclipse of The Heart, Here She comes, Holding Out for a Hero: sono solo alcuni dei celebri brani di Bonnie Tyler, scomparsa oggi in Portogallo Si è spenta a 75 annila cantante Bonnie Tyler.L’artista è famosissima in tutto il mondo grazie ai celebri brani,. tra questiTotal Eclipse of The Heart, Here She comes, Holding Out for a Hero, Lost in France, The Beste tanti altri. A dare la notizia della sua scomparsa la sua famiglia, attraverso i suoi social: “La famiglia e il team di Bonnie sono affranti nell’annunciare che Bonnie è improvvisamente scomparsa ieri sera in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Rilasceremo un ulteriore comunicato a breve, ma per ora chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bonnie Tyler si è spenta a 75 anni, celebre la sua Total Eclipse of the Heart

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ADDIO A BONNIE TYLER: si spegne a 75 anni la voce di Total Eclipse of the Heart

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Bonnie Tyler, conosciuta per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, è morta all'età di 75 anni reddit

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