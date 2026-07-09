Bologna insulti razzisti a un pakistano e lite con coltello | arrestato tunisino

Nella serata di domenica 5 luglio, al giardino Giancarlo Susini in via Zaccherini Alvisi a Bologna, un uomo di nazionalità tunisina è stato arrestato dopo aver aggredito un cittadino pakistano con un coltello. La polizia è intervenuta sul posto e, nelle ore successive, ha identificato e denunciato l’uomo per lesioni personali aggravate ed evasione. L’episodio ha coinvolto anche insulti razzisti nei confronti della vittima.

È accaduto nella serata di domenica 5 luglio al giardino Giancarlo Susini, in via Zaccherini Alvisi, a Bologna. L’intervento della polizia ha portato, nelle ore successive ai fatti, all’identificazione del presunto aggressore, che è stato denunciato per lesioni personali aggravate ed evasione. Per lui l’autorità giudiziaria ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato da una banale discussione tra due famiglie per l’utilizzo di una giostrina presente nell’area giochi del parco. La situazione, però, è rapidamente degenerata. Una donna avrebbe iniziato a insultare con frasi a sfondo razzista un cittadino pakistano 50enne. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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