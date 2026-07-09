Le competizioni di bocce specialità Volo si svolgono in due località italiane, con un evento internazionale a Saint-Vulbas e una gara giovanile a Pertusio. La manifestazione coinvolge atleti italiani che puntano a risultati europei e nazionali. La presenza di squadre e giovani promettenti si inserisce in un fine settimana ricco di impegni per il settore. Le gare si svolgono su corsie appositamente allestite e vedono la partecipazione di team provenienti da diverse regioni.

Un fine settimana da circoletto rosso per le bocce italiane specialità Volo, un ponte ideale tra il tetto d’Europa e le speranze del domani. Dal palcoscenico internazionale di Saint-Vulbas alle corsie torinesi di Pertusio, il movimento azzurro si prepara a vivere ore di altissima intensità, a caccia di trionfi continentali e scudetti giovanili. A Saint-Vulbas, nella regione francese dell'Ain, c'è una pagina di storia che aspetta solo di essere scritta. Sabato 11 e domenica 12 luglio, l'Italia sarà rappresentata nelle Final Four di Coppa Europa dai campioni in carica de La Perosina. Il club di Perosa Argentina, reduce da un cammino di qualificazione impervio, va a caccia di un leggendario tris consecutivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bocce, weekend stellare: La Perosina vede l'Europa, a Pertusio sfilano i giovani

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