Qualche giorno fa, nelle campagne di Urbino, in località Torre San Tommaso, in via Ca’ Spasso, è stato effettuato un blitz nella casa in campagna. Durante l’operazione, è scomparsa la gatta chiamata Trilly. Successivamente è stato diffuso un appello pubblico per ritrovarla. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’azione o sulle circostanze della sparizione.

Un episodio decisamente insolito si è verificato alcuni giorni fa nelle campagne di Urbino, per l’esattezza in località Torre San Tommaso, in via Ca’ Spasso. Domenica 28 giugno, nel tardo pomeriggio, ignoti si sarebbero introdotti all’interno di un’abitazione presa in affitto da Alessia Marino, educatrice professionale e consigliera comunale di Tavoleto. Secondo quanto denunciato dalla donna, i responsabili sarebbero entrati dalla porta d’ingresso, ma, contrariamente a quanto avviene nei comuni furti in abitazione, non hanno asportato denaro, oggetti di valore né altri beni presenti all’interno della casa. Mancava all’appello solo Trilly (foto), la gatta della donna che vive lì da soli cinque mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz nella casa in campagna, sparita la gatta ’Trilly’. Lanciato un accorato appello per ritrovarla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Abbiamo smarrito la nostra gatta Bea, aiutateci a ritrovarla"Una lettrice ha segnalato la scomparsa della sua gatta, di nome Bea, di dieci anni e sterilizzata.

La Casa di Riposo “Fossombroni” lancia un appello per ritrovare la gatta FridaUna gatta chiamata Frida, residente da tempo in una casa di riposo, è scomparsa da alcuni giorni.

Temi più discussi: Blitz nella casa in campagna, sparita la gatta ’Trilly’. Lanciato un accorato appello per ritrovarla; Occupano abusivamente una casa nel centro storico: blitz della Locale a Gardone Valtrompia; Blitz in una casa in centro, oltre mezzo chilo di droga nascosto nel frigo: arrestato 30enne; Maxi perquisizione nel carcere di San Severo: scovati microtelefoni e hashish - FoggiaToday.

Blitz nella casa in campagna, sparita la gatta ’Trilly’. Lanciato un accorato appello per ritrovarlaUn episodio decisamente insolito si è verificato alcuni giorni fa nelle campagne di Urbino, per l’esattezza in località Torre San Tommaso, in via Ca’ Spasso. Domenica 28 giugno, nel tardo pomeriggio, ... ilrestodelcarlino.it

Blitz nella casa del cecchino di Sarajevo: il taglierino, la svastica e quella foto sospetta - X x.com

Scritte No Vax, blitz nella casa di un 30enneLa Digos fa scattare la perquisizione per gli episodi del Mandela Forum. Il giovane è sospettato anche per i drive through imbrattati Ha trent’anni, vive nella provincia di Pisa ma non lontano da ... lanazione.it