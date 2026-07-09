Mentre tutti sono concentrati sulle tensioni in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran dall'altra parte del mondo, a migliaia di chilometri di distanza dallo Stretto di Hormuz, è in corso un terremoto economico che potrebbe innescare una preoccupante crisi globale. L'epicentro della scossa coincide con l' Indonesia, la più grande economia del Sud Est Asiatico e quarta nazione più popolosa del mondo con oltre 280 milioni di abitanti. Negli ambienti finanziari di Jakarta c'è un clima tesissimo che a qualcuno ricorda il periodo antecedente la famigerata crisi asiatica del 1997. All'epoca il rafforzamento del dollaro aumentò il peso del debito... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Blackout misteriosi, inflazione alle stelle e rivolta dei dragoni: ecco dove può partire una nuova crisi economica

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