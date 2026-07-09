Neanche il tempo di affermarsi come nuova valuta di scambio, che ecco sopraggiungere all’orizzonte un potenziale rischio mortale per le criptovalute. Il pericolo è il computer quantistico, che con la sua potenza di calcolo sarà presto in grado di “bucare” la blockchain posta a protezione dei portafogli di criptovalute. Il rischio quantistico. Quanto il pericolo dei computer quantistici possa essere serio è stato certificato da uno studio pubblicato nel marzo di quest’anno da Google. Secondo il paper, i futuri computer quantistici potrebbero violare la crittografia a curva ellittica (ECDLP-256) su cui si basa la sicurezza della maggior parte delle blockchain, con una quantità di qubit e operazioni logiche molto inferiore a quanto stimato in passato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bitcoin, l’incubo quantum: la nuova minaccia che può bucare le criptovalute

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Millions in Bitcoin Could Be Stolen by AI - Charlie Lee's Warning Message!

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