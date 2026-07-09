Bitcoin l’incubo quantum | la nuova minaccia che può bucare le criptovalute

Da panorama.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un computer quantistico potrebbe presto compromettere la sicurezza delle criptovalute. La sua potenza di calcolo avanzata potrebbe riuscire a violare la blockchain utilizzata per proteggere i portafogli digitali. La minaccia si presenta come un rischio concreto, senza ancora una soluzione efficace disponibile. Le tecnologie crittografiche attuali potrebbero essere superate, rendendo vulnerabili le transazioni e i saldi conservati nelle criptovalute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Neanche il tempo di affermarsi come nuova valuta di scambio, che ecco sopraggiungere all’orizzonte un potenziale rischio mortale per le criptovalute. Il pericolo è il computer quantistico, che con la sua potenza di calcolo sarà presto in grado di “bucare” la blockchain posta a protezione dei portafogli di criptovalute. Il rischio quantistico. Quanto il pericolo dei computer quantistici possa essere serio è stato certificato da uno studio pubblicato nel marzo di quest’anno da Google. Secondo il paper, i futuri computer quantistici potrebbero violare la crittografia a curva ellittica (ECDLP-256) su cui si basa la sicurezza della maggior parte delle blockchain, con una quantità di qubit e operazioni logiche molto inferiore a quanto stimato in passato. 🔗 Leggi su Panorama.it

bitcoin l8217incubo quantum la nuova minaccia che pu242 bucare le criptovalute
© Panorama.it - Bitcoin, l’incubo quantum: la nuova minaccia che può bucare le criptovalute
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Millions in Bitcoin Could Be Stolen by AI - Charlie Lee's Warning Message!

Video Millions in Bitcoin Could Be Stolen by AI - Charlie Lee's Warning Message!

Notizie e thread social correlati

Bitcoin e Quantum: il premio da 1 BTC rischia la beffa scientificaUn ricercatore di Google ha messo in dubbio la validità del premio di 1 Bitcoin assegnato da Project Eleven, sollevando dubbi sulla metodologia...

Il calo di Bitcoin, o della maturità delle criptovaluteIl prezzo di Bitcoin ha subito una diminuzione significativa, evidenziando come la criptovaluta continui a riflettere le variazioni di fiducia nel...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web