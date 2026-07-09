Un bambino di un anno e mezzo è morto ieri sera a Zero Branco, in provincia di Treviso, dopo essere stato investito da un’auto in retromarcia condotta dalla nonna. L'incidente è avvenuto nel cortile di una abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il bambino è deceduto poco dopo. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

AGI - Tragedia nella serata di ieri a Zero Branco, in provincia di Treviso, dove un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Il mezzo, che procedeva in retromarcia, secondo quanto emerso, era condotto dalla nonna del piccolo, appartenente a una famiglia di origine moldava. L'incidente è avvenuto in un'abitazione nella campagna tra le frazioni di Scandolara e Santa Cristina di Quinto. Per cause in corso di accertamento, il bambino è stato investito mentre l'auto effettuava una manovra in retromarcia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato d'urgenza il piccolo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bimbo di un anno muore travolto da un'auto in retromarcia guidata dalla nonna

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