Bimbo di 6 anni va a fare un bagno in mare e rischia di annegare a Terracina | elitrasportato a Roma

Un bambino di 6 anni è stato elitrasportato a Roma dopo aver rischiato di annegare nel mare di Terracina. Il piccolo si era allontanato per fare un bagno e ha avuto bisogno di soccorsi. È stato trasportato al Policlinico Gemelli. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. La vicenda si è verificata nel pomeriggio, con l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Paura per un bimbo di 6 anni a Terracina: il piccolo si è allontanato in mare per un bagno e ha rischiato di annegare. Elitrasportato a Roma, si trova al Gemelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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