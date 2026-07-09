Un bambino di 11 anni è stato investito sulla statale mentre usciva di casa. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, ma le sue condizioni sono risultate gravi. Sul posto sono intervenuti polizia e ambulanza. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un’uscita di casa come tante si è trasformata nel giro di pochi istanti in una drammatica emergenza. Un bambino di 11 anni è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente serie, tanto da rendere necessario il trasferimento in ospedale con l’ elisoccorso. >> Tragedia nel calcio, il campione morto in modo terribile davanti agli amici L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, giovedì 9 luglio, quando il piccolo è stato travolto da una moto lungo un tratto di strada particolarmente trafficato. La gravità dell’impatto ha... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Bimbo di 11 anni travolto sulla statale, soccorsi disperati

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Five people dead and 44 injured after bus hits cars on Virginia interstate, state police say.

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