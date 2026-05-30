Una strada statale è stata chiusa a causa di un incidente mortale avvenuto in serata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare le persone coinvolte. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. La strada rimane chiusa nel tratto interessato mentre le autorità effettuano i rilievi. La comunità si trova a fare i conti con la perdita improvvisa.

Ancora una volta le strade italiane si tingono di sangue. Una serata che sembrava scorrere come tante altre si è trasformata in pochi istanti in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Un violento impatto tra un furgone e una motocicletta ha provocato la morte di un uomo di 40 anni, lasciando sgomento tra residenti e automobilisti che si sono trovati davanti a una scena drammatica. >> Garlasco, dopo 18 anni la rivelazione degli ex vicini di Sempio. “Inquietante” L’allarme è scattato poco dopo le 19.30, quando numerose segnalazioni hanno raggiunto i soccorsi. La gravità dell’accaduto ha reso necessario l’intervento immediato del personale sanitario del 118, delle forze dell’ordine e degli agenti della polizia municipale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Hanno chiuso la statale”. Drammatico incidente mortale, soccorsi disperati

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CRONACA. INCIDENTE MORTALE SULLA2, NEI PRESSI DI PADULA

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Si parla di: Drammatico incidente sulla Statale 729: scontro tra due vetture causa 4 feriti nel territorio di Ozieri, 2 sono gravi; Senigallia: Non emetteva gli scontrini fiscali: chiuso temporaneamente un autolavaggio lungo la statale nord.