Un’ordinanza comunale mira a regolamentare il transito delle biciclette lungo la zona pedonale di Corso Vittorio Emanuele. La misura, attualmente sperimentale, sarà mantenuta a lungo termine per garantire maggiore disciplina e sicurezza. Le bici indisciplinate si sono registrate frequentemente in questa area, portando alla decisione di adottare regole più precise. La nuova disposizione vuole limitare comportamenti non conformi e migliorare la convivenza tra pedoni e ciclisti.

Tempo di lettura: < 1 minuto una maggiore disciplina del transito delle biciclette lungo la zona pedonale di Corso Vittorio Emanuele in un’ordinanza sperimentale che mira a diventare strutturale. È quella che è pronta a firmare in queste ore il sindaco di Avellino NELLO PIZZA così come annunciato dall’assessore ENZA AMBROSONE durante la conferenza stampa per la presentazione di tutta una serie di iniziative per il decoro urbano e la sicurezza generale della città. L’ordinanza – spiega l’assessore Prevederà a partire da una certa ora l’impossibilità di viaggiare come dire sulle bici, soprattutto sulle bici elettriche a pedalata assistita che raggiungono anche velocità sostenute all’interno di un’isola pedonale senza nessuna controllo, per cui chi vorrà transitare con la bici lo dovrà fare portandolo a mano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bici indisciplinate al corso, arriva l’ordinanza comunale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Malamovida, arriva l’ordinanza. Via al “coprifuoco commerciale”Un’ordinanza istituisce un coprifuoco commerciale per limitare l’attività notturna nei quartieri più frequentati.

Aversa, stop a monopattini e bici elettriche in Ztl e nei parchi: l’ordinanza divide i cittadiniA partire da oggi, a Aversa sono vietati monopattini e biciclette elettriche nella Ztl durante le fasce di attivazione e all’interno dei parchi...