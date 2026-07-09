Marco Bezzecchi è tornato in sella dopo un periodo di assenza a causa di infortuni. Ha dichiarato di aver passato giorni difficili e di non essere ancora al massimo della forma, ma di aver ripreso le attività in moto. La sua ripresa è stata annunciata attraverso un messaggio sui social, in cui ha spiegato di essere pronto a tornare in pista.

SuperBez, eroi si diventa al momento giusto. Non sarà Clark Kent che entrava nelle cabine telefoniche per trasformarsi in Superman, ma anche Marco Bezzecchi sa quando cambiarsi d’abito. Succederà al Sachsenring, pista che è un enigma oltre che la più corta del Motomondiale (3.671 metri, dieci curve a sinistra e tre a destra). Anche se il vero nodo è capire come sta il pilota dell’Aprilia e come potrò davvero approcciare al mondiale. E’ un fatto soprattutto di testa. Lo dice lui: "Ancora non sto benissimo. Il mio approccio a questo gran premio sarà diverso, proverò a vedere giorno dopo giorno”. Stupida sfortuna, come cantano i giovani di oggi. Ma benedetta voglia di tornare a essere competitivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi riparte: "Giorni non facili e non sono al 100%. Ma ora si torna in moto"

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