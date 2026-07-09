Bersaglio numero uno dell’Iran Perché Trump ha cambiato Air Force One dopo il vertice Nato

Dopo il vertice Nato, l’ex presidente statunitense ha modificato i piani di viaggio, evitando di tornare a bordo di Air Force One come previsto. La decisione è stata presa in seguito a un aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Le autorità americane hanno riferito che la modifica è stata necessaria per motivi di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle nuove disposizioni di viaggio o sui motivi specifici del cambio.

La nuova escalation in corso tra Stati Uniti e Iran raggiunge i massimi livelli e costringe Donald Trump a cambiare il suo piano di rientro da Ankara. Come riportato dal New York Times, il presidente americano ha lasciato la Turchia al termine del vertice Nato a bordo del suo vecchio Air Force One anziché del nuovo Boeing 747-8 donatogli dal Qatar ed entrato ufficialmente in servizio da pochi giorni. Una decisione che viene definita una precauzione legata alla ripresa delle ostilità con l’Iran e che sarebbe avvenuta su sollecitazione dei servizi segreti. È stato lo stesso Trump, ieri, a comunicare che non sarebbe partito dalla Turchia a bordo del nuovo aereo precisando che sarebbe partito con uno dei Boeing 747 in servizio dal 1990 per poi fare rientro negli Stati Uniti salendo a bordo del nuovo velivolo dopo una sosta in Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Teoricamente quello che dice è esatto. Ma Zampetti gli sta dicendo che non è il caso, perché diventa bersaglio lui altrimenti. Perché quelli lì al TERZO mandato ci stanno anche pensando. Eccome se ci stanno pensando. - X x.com