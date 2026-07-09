Un uomo è stato arrestato intorno alle 16 dopo aver rubato un cellulare e sei cuffiette per un valore complessivo di 350 euro all’Unieuro di via XX Settembre. La merce, sottratta senza pagare, è stata recuperata e riconsegnata al negozio. L’arresto è stato eseguito sul posto dai carabinieri, intervenuti subito dopo la segnalazione. L’uomo, fermato, è stato condotto in caserma.

Un uomo è stato arrestato per aver rubato un cellulare e sei cuffiette dal valore totale di 350 euro all'Unieuro di via XX settembre. ? avvenuto intorno alle 16.30 di ieri, 8 luglio. Nonni Inous, cittadino ivoriano di 39 anni con diversi precedenti per furto, è entrato nel negozio di elettronica e ha iniziato a «fare shopping», riponendo in una borsa gialla due cuffie della marca Cellular line dal valore di 20 euro ciascuna e altre quattro, della stessa marca, dal valore di 15 euro l'una. Per ultimo, ha usato un tronchesino per staccare l'antitaccheggio di un cellulare Oppo in vendita a 250 euro. Non appena si è appropriato del dispositivo è però scattato il sistema di allarme del negozio. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, ruba cellulare e cuffiette all'Unieuro di via XX Settembre: arrestato

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