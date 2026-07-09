La consigliera comunale ha proposto di far transitare il traffico proveniente da eBrt e diretto verso l’A4 attraverso via Quarenghi. La proposta mira a ridurre le code, ma la sua fattibilità pratica deve ancora essere valutata. La decisione finale dipenderà dagli approfondimenti tecnici e dalle valutazioni sulle possibili ripercussioni sul traffico locale. Attualmente, non sono stati definiti tempi o modalità di attuazione del progetto.

La fattibilità, calata nella pratica, è tutta da valutare. Di sicuro, l’ipotesi avanzata dalla consigliera comunale Ida Tentorio per cercare di ridurre gli incolonnamenti lungo l’asse via Paleocapa-via San Giorgio è suggestiva: convogliare il traffico diretto in A4 lungo via Quarenghi, sfruttando così il doppio rondò alla Malpensata e in via Carnovali; e, al contempo, eliminando per chi arriva dal centro città la possibilità di svoltare a sinistra all’incrocio con via Autostrada. «Ovviamente i tempi dei semafori dovrebbero garantire un deflusso rapido, in modo che mai il tratto di via si intasi completamente», scrive la consigliera di Fratelli d’Italia in un’interrogazione in cui suggerisce qualche aggiustamento viabilistico, per provare a risolvere gli incolonnamenti che si sono formati dopo la creazione delle corsie dell’eBrt. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, la proposta di Tentorio per le code da eBrt: «Il traffico verso l'A4 passi da via Quarenghi»

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