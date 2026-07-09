Berenbruch verso l’Olanda | l’Utrecht sorpassa il Cagliari l’Inter prepara la cessione

Notizia in breve

Il centrocampista classe 2005 Berenbruch si sta trasferendo nei Paesi Bassi, con l’Utrecht che ha accelerato le trattative e ha superato il Cagliari. Nel frattempo, il club nerazzurro sta preparando una cessione. Il mercato dell’Inter resta attivo, con scambi e trattative in corso per entrambe le direzioni.