Berenbruch verso l’Olanda | l’Utrecht sorpassa il Cagliari l’Inter prepara la cessione
Il centrocampista classe 2005 Berenbruch si sta trasferendo nei Paesi Bassi, con l’Utrecht che ha accelerato le trattative e ha superato il Cagliari. Nel frattempo, il club nerazzurro sta preparando una cessione. Il mercato dell’Inter resta attivo, con scambi e trattative in corso per entrambe le direzioni.
di Alberto Petrosilli Il centrocampista classe 2005 Berenbruch è vicino al trasferimento nei Paesi Bassi: decisiva l’accelerazione del club olandese. Il mercato dell’ Inter continua a registrare movimenti sia in entrata che in uscita. Dopo aver definito l’arrivo di Ivan Provedel, la dirigenza nerazzurra è concentrata anche sulla gestione dei giovani talenti, con l’obiettivo di consentire loro di accumulare esperienza e continuità lontano da Milano. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tra i profili destinati a salutare c’è Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 reduce da un’annata positiva con la formazione Under 23. Secondo... 🔗 Leggi su Internews24.com
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