Inter il Cagliari piomba su Berenbruch | i nerazzurri pensano al prestito

Il Cagliari avrebbe manifestato interesse per Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 dell’Inter U23. La società sarda starebbe valutando un prestito per il giovane calciatore. La trattativa non è ancora ufficiale, ma si concentra sulla possibilità di portare il giocatore in prestito. L’Inter non ha ancora commentato la situazione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari sembrerebbe interessato all’acquisto di Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 in forza all’Inter U23. I nerazzurri stanno riflettendo su un possibile prestito, non volendo privarsi definitivamente di uno dei maggiori talenti italiani. Il profilo di Berenbruch. Nato a Milano il 31 maggio 2005, Berenbruch è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Renate. Nel 2020 è stato prelevato dall’Inter, nella quale ha completato la sua formazione calcistica. Con la primavera nerazzurra ha vinto un campionato nella stagione 20242025, ricoprendo il ruolo di trequartista. Inoltre, ha disputato gare importanti in campo internazionale in Uefa Youth League, accumulando sempre più esperienza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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