Il Benevento ha annunciato l’ingaggio di Luca Caldirola e Pietro Beruatto, entrambi difensori. Caldirola, che aveva terminato il contratto a giugno, torna in giallorosso. Beruatto arriva dal Pisa. La società ha ufficializzato l’accordo con i due giocatori, che si sono uniti al ritiro. Nessuna comunicazione sui termini contrattuali o sulla durata. Entrambi sono stati presentati come nuovi rinforzi per la linea difensiva della squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti Giornata importante per il mercato del Benevento con una doppietta messa a segno da Carli e Padella. Entrambi i rinforzi riguardano la difesa con il ritorno in giallorosso di Luca Caldirola, il cui contratto era scaduto lo scorso 30 giugno e Pietro Beruatto dal Pisa. Caldirola torna in giallorosso. C’è ancora il Benevento nel futuro di Luca Caldirola. Il difensore è la società hanno trovato l’intesa per il prolungamento del contratto che era scaduto lo scorso 30 giugno. Alla fine, come era auspicabile, le due parti si sono venute incontro trovando l’accordo che ha permesso a Caldirola di iniziare la sua terza avventura in giallorosso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Benevento.

© Anteprima24.it - Benevento, doppietta in difesa: Beruatto e Caldirola in giallorosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Benevento, la fascia sinistra prende forma: Beruatto a un passo, Ceresoli nel mirino

Benevento, ufficiale l’approdo in giallorosso di SiatounisIl Benevento ha annunciato l’arrivo del centrocampista greco Antonis Siatounis, che si unisce al club dopo l’acquisto di Schimmenti.

Benevento, in difesa la priorità è Ceresoli: si continua a trattare con l'AtalantaUna delle priorità in casa Benevento è relativa al terzino sinistro, un ruolo che società e allenatore vorrebbero ancora affidare ad Andrea Ceresoli, rivela oggi Ottopagine. Si tratta e quasi ... tuttomercatoweb.com

Benevento, difesa colabrodo: la speranza si chiama GlikFino a poco più di un mese fa, con 27 reti incassate in 26 gare, la difesa del Benevento era la terza migliore del campionato. Dal primo marzo, giorno della gara interna con il Sudtirol, anche il ... ilmattino.it