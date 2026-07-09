La Benedetto XIV Cento ha avviato un progetto di collaborazione nel settore giovanile e del minibasket, chiamato Benedetto XIV Project. Il programma coinvolge diverse società locali e mira a sviluppare le competenze tecniche e sportive di giovani atleti e allenatori. La iniziativa si inserisce in un percorso condiviso con Gallo e San Giorgio, con l’obiettivo di promuovere la crescita nel settore giovanile.

La Benedetto XIV Cento annuncia la nascita di un nuovo progetto di collaborazione dedicato al minibasket e al settore giovanile che coinvolgerà diverse società del territorio, con l’obiettivo di favorire la crescita tecnica e sportiva dei giovani atleti e degli allenatori: il Benedetto XIV Project. In questa prima fase hanno aderito al progetto, insieme alla Benedetto XIV, le società Gallo Basket e Pallacanestro San Giorgio di Piano, realtà che hanno scelto di intraprendere un percorso comune orientato allo sviluppo dei giovani e alla crescita dell’intero movimento. Tra le attività previste figurano riunioni tecniche periodiche dedicate a istruttori e allenatori, momenti di confronto e aggiornamento professionale, oltre a allenamenti congiunti tra ragazzi della stessa fascia d’età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Benedetto XIV Cento, un progetto coi giovani: "Percorso comune con Gallo e San Giorgio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ecco ’Diritti in comune’. Gualdo Tadino coi giovani

Arte e cultura in onore del vino. Oltre cento eventi con il Gallo NeroOltre cento eventi dedicati al vino si svolgono durante l’estate nel territorio del Gallo Nero, con il coinvolgimento di Chianti Classico Fest e i...

Temi più discussi: Benedetto XIV Cento, un progetto coi giovani: Percorso comune con Gallo e San Giorgio; NASCE IL BENEDETTO XIV PROJECT: UNA RETE PER FAR CRESCERE IL BASKET DEL TERRITORIO; Nasce il Benedetto XIV Project: una rete tra società per far crescere il basket giovanile; Benedetto XIV Cento lancia il Benedetto XIV Project.

Benedetto XIV Cento, un progetto coi giovani: Percorso comune con Gallo e San GiorgioBasket, gran parte degli appuntamenti si terrà alla Baltur Arena. L’ideatore Gianni Trevisan: Allenamenti congiunti coi migliori prospetti ... sport.quotidiano.net

Samuele Moretti nuovo centro della Benedetto XIV CentoLa Benedetto XIV Cento è lieta di annunciare la firma di Samuele Moretti per la stagione sportiva 2026/2027. Centro classe 1998, di 198 cm, Moretti è cresciuto nel settore giovanile dell'Aurora Jesi,. pianetabasket.com