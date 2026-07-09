Belen Rodriguez ha dichiarato di essere innamorata di Gaetano Fidazanti, descrivendolo come dolce e chiedendo di non farla soffrire. Dopo un periodo difficile caratterizzato da problemi di salute e dall'assenza come conduttrice de L’Isola dei Famosi, l’attrice ha condiviso di aver ritrovato il sorriso. La sua situazione personale si è evoluta negli ultimi tempi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze.

Dopo un periodo segnato da problemi di salute e la mancata conduzione de L’Isola dei Famosi, Belen Rodriguez sembra aver finalmente ritrovato il sorriso. La showgirl argentina ha deciso di vivere la sua nuova relazione con il personal trainer Gaetano Fidanzati senza più nascondersi, portando i fan all'interno della loro quotidianità fatta di "relax in spiaggia" e "allenamenti di coppia". I due, che hanno ufficializzato il legame solo a fine giugno, appaiono complici e inseparabili, confermando che dietro la decisione di condividere tutto sui social c'è la voglia di viversi finalmente "alla luce del sole, senza dovermi nascondere", come ha detto la showgirl. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Belen Rodriguez sempre più innamorata di Gaetano Fidazanti: "Sono dolce, ma non farmi soffrire"

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Belen Rodriguez innamorata! Gaetano Fidanzati la fa sorridere di nuovo

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