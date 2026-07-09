Belen Rodriguez innamorata di Gaetano Fidanzati | Sono molto dolce ma gli ho detto di non farmi soffrire

Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati sono in vacanza insieme e condividono sui social i momenti della loro relazione. La showgirl ha detto di essere molto dolce, ma ha anche aggiunto di aver chiesto al fidanzato di non farla soffrire. La coppia si mostra sorridente e rilassata, senza nascondere la loro presenza pubblica.

Belen Rodriguez è in vacanza con il fidanzato Geatano Fidanzati e sta vivendo la sua storia d'amore alla luce del sole, scegliendo di condividere sui social i momenti insieme. E, rispondendo ad alcuni commenti, ha raccontato qualche dettaglio: "Sono molto dolce, ma se mi arrabbio. Gli ho detto di non farmi soffrire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Belen Rodriguez innamorata! Gaetano Fidanzati la fa sorridere di nuovo

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Temi più discussi: Belen Rodriguez torna a parlare del suo periodo buio: I tempi duri arrivano per tutti, lo sfogo social; Stefano De Martino vuole Emma tra i big di Sanremo 2027: dall'amore ad Amici all'amicizia ritrovata; Soleil Sorge: Sono fidanzata da tempo, l'ho tenuto segreto. Sparita dalla tv per la morte di mia madre; Belen Rodriguez esce allo scoperto con Gaetano Fidanzati: il video del compleanno ufficializza la nuova storia d’amore.

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