Bebe Vio ha stabilito il nuovo record italiano nei 100 metri a Lignano. La campionessa paralimpica ha completato la gara in un tempo che supera il precedente record nazionale. La gara si è svolta nel contesto di un evento dedicato alle discipline paralimpiche, con la partecipazione di altri atleti di rilievo. La prestazione di Vio rappresenta un risultato importante per il settore e viene riconosciuta come una delle migliori prestazioni italiane in questa disciplina.

Il mondo dello sport paralimpico italiano assiste a una metamorfosi agonistica straordinaria che ridefinisce i confini del talento e della determinazione. Beatrice Vio Grandis, universalmente nota come Bebe Vio, sta dimostrando una versatilità atletica strabiliante che ha lasciato a bocca aperta appassionati e addetti ai lavori. Conosciuta in ogni angolo del pianeta per i suoi trionfi leggendari nel fioretto, la campionessa veneta ha intrapreso una nuova, affascinante avventura agonistica sulla pista di atletica leggera. La transizione dal mondo della scherma alle discipline della velocità pura poteva sembrare una scommessa azzardata, ma i recenti risultati agonistici stanno confermando che la classe cristallina e la fame di vittoria della fuoriclasse azzurra non conoscono barriere o limiti di specialità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bebe Vio centra il record italiano dei 100 a Lignano

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