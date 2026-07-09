Beautiful streaming replica puntata 9 luglio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, giovedì 9 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. La scena si svolge nella casa sulla scogliera, dove Finn e Steffy condividono momenti di tenerezza nella loro routine quotidiana. I due personaggi si dedicano ai rispettivi impegni lavorativi, interrompendo brevemente i momenti di intimità. La puntata è disponibile in streaming e replica su Video Mediaset.