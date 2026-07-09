L’autopsia sulla bambina di due anni trovata morta il 9 febbraio a Bordighera rivela che si sarebbe potuta salvare se fosse stato chiamato subito il 118. La piccola era stata trovata senza vita nell’abitazione della madre. La relazione evidenzia che un intervento tempestivo avrebbe potuto fare la differenza. Non sono stati forniti dettagli su eventuali condizioni di emergenza o cause specifiche del decesso.

La piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso nell’abitazione della madre a Bordighera, si sarebbe potuta salvare se fosse stato richiesto tempestivamente l’intervento dei soccorsi. È quanto emerge dai risultati dell’autopsia, che delineano un quadro drammatico sulle condizioni della bambina prima del decesso. Per la sua morte sono detenuti con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre, Emanuela Aiello, e il compagno della donna, Emanuel Iannuzzi, che hanno sempre respinto ogni addebito dichiarandosi innocenti. Il colpo alla testa e l’emorragia cerebrale. L’esame autoptico, eseguito dal... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Beatrice si poteva salvare: emerge la verità shock dall’autopsia

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