Basta annusarlo e in palestra si fa meno fatica il super potere del cioccolato
In palestra, alcuni praticanti riferiscono di sentirsi più energici semplicemente annusando il cioccolato. Questa sostanza viene descritta come un superfood, capace di aumentare le energie e ridurre la fatica. Non è necessario consumarlo, perché anche l’odore sembra offrire benefici. La notizia si basa su testimonianze e studi che evidenziano come l’aroma del cioccolato possa influenzare le sensazioni di vitalità.
Milano, 9 lug. (Adnkronos Salute) - Cioccolato superfood, esplosione di piacere e bomba energetica. Tanto potente che per beneficiare delle sue virtù si può anche non mangiarlo: a volte basta 'sniffarlo'. Annusarne il profumo prima di una sessione di palestra può alleggerire la fatica dell'allenamento, un 'doping buono' che funziona anche a stomaco vuoto. Lo suggerisce uno studio pubblicato su 'Frontiers in Physiology', che indaga il rapporto tra olfatto, appetito e capacità di esercizio e indica che il digiuno notturno non necessariamente compromette le performance di chi comincia la giornata facendo sport, a patto però di avere del cioccolato a portata di mano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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