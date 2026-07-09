basta annusarlo e in palestra si fa meno fatica il super potere del cioccolato

Notizia in breve

In palestra, alcuni praticanti riferiscono di sentirsi più energici semplicemente annusando il cioccolato. Questa sostanza viene descritta come un superfood, capace di aumentare le energie e ridurre la fatica. Non è necessario consumarlo, perché anche l’odore sembra offrire benefici. La notizia si basa su testimonianze e studi che evidenziano come l’aroma del cioccolato possa influenzare le sensazioni di vitalità.