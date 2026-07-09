basket giovanile rompete le righe in casa vis 2008

La stagione dei giovani atleti della squadra Vis 2008 under 19 si è conclusa con una festa al Bagno Kursaal di Lido di Spina. La squadra, che si è piazzata come vicecampione d’Italia, ha terminato ufficialmente le attività sportive, secondo quanto comunicato. La cerimonia ha segnato la fine del percorso stagionale dei ragazzi, con i partecipanti che si sono riuniti per celebrare il risultato raggiunto.

Cala ufficialmente il sipario sulla fantastica stagione dei freschi vicecampioni d’Italia biancazzurri targati Vis 2008 under 19 di coach Lorenzo Santi, con la festa che si è tenuta sabato scorso al Bagno Kursaal di Lido di Spina. Dopo la premiazione in Comune alla presenza dell’assessore Francesco Carità, tutto il gruppo squadra U19, insieme allo staff, si è ritrovato per salutare insieme un’annata straordinaria, prima del rompete le righe per la pausa estiva. Volti conosciuti e nuovi compagni hanno festeggiato nella bella giornata al mare del Kursaal: dagli ex Ouattara e Cavicchi, da Lorenzo Guatto e Francesco Segato, che, dopo due anni nella famiglia Vis, intraprenderanno nuove sfide, fino agli ultimi arrivati Riccardo Palozzo, Francesco Rosi e Gabriele Salani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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