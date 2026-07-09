Il centrocampista Diego Bartolomei, classe 2001, ha rinnovato con il Castelnuovo, portando a 83 le presenze complessive e sette reti con la maglia gialloblù. La squadra sta iniziando a definire la rosa per la stagione 2026-2027, dopo aver confermato anche i capitani Giacomo Cecchini, Matteo Biggeri, Antonello Ramacciotti, Nico Quilici e Tommaso Cecilia.

Si comincia a profilare la base del Castelnuovo 2026-2027 dopo le conferme di capitan Giacomo Cecchini, Matteo Biggeri, Antonello Ramacciotti, Nico Quilici, Tommaso Cecilia ed ora ecco anche quella del centrocampista Diego Bartolomei (FOTO), classe 2001, 83 presenze con sette reti con la maglia gialloblù. "Bartolomei – commenta il vicepresidente Roberto Tamagnini - è vero guerriero che non molla mai e siamo soddisfatti che continuerà a vestire i nostri colori anche nella prossima stagione. Carisma, attaccamento alla maglia e una voglia di vincere che contagia tutto il gruppo: queste sono le qualità che lo contraddistinguono e che lo rendono un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bartolomei in gialloblù. Castelnuovo prende forma

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