Il Castelnuovo ha tenuto una lunga conferenza di oltre due ore per presentare la rosa e la struttura societaria per la stagione 2026-2027. Sono stati illustrati i vari settori, dalle giovanili alla prima squadra. Durante l’incontro è stato confermato che Alessandro Vichi continuerà a ricoprire il ruolo di presidente. La squadra riparte con un nuovo progetto, con un focus particolare sui giovani calciatori.

Il Castelnuovo con una conferenza fiume di oltre un paio d’ore ha presentato l’intera sua struttura societaria e tecnica 2026-2027, dalle giovanili alla prima squadra, con alcuni momenti salienti, a cominciare dal chiarimento che Alessandro Vichi resta alla presidenza della società gialloblù. "La società – ha affermato – è oggi più che mai compatta e forte e resto alla massima carica societaria con entusiasmo e convinzione. Roberto Tamagnini resta vicepresidente operativo, mentre l’imprenditrice Enrica Tonini è la seconda vice presidente con un ruolo diciamo amministrativo. Infine il ritorno come dirigente del gran tifoso e già presidente in due precedenti periodi Francolino Bondi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castelnuovo. I gialloblù ripartono da Micchi: "L’obiettivo? Puntare sui giovani»

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