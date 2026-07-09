Bari | scontro auto-moto morto 19enne Oggi

Un incidente a Bari ha provocato la morte di un ragazzo di 19 anni. Questa mattina, un’auto e una moto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. Il conducente della moto è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Incidente mortale a Bari. Stamattina lo scontro per cause da dettagliare fra un’auto e una modo il cui conducente, 19 anni, è morto sul colpo. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Bisceglie - Scontro tra auto e moto, una vittima

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