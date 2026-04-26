Scontro auto-moto un 19enne in ospedale | è grave

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile 2026 si è verificato un incidente lungo le strade di Caldaro che ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. L’impatto tra i due veicoli ha causato il ricovero in ospedale di un ragazzo di 19 anni, che si trovava in sella alla motocicletta. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per i rilievi e per gestire la situazione.

Grave incidente nel pomeriggio di sabato 25 aprile 2026 lungo le strade di Caldaro: un’automobile e una motocicletta si sono scontrate e dall’impatto il giovane centauro, 19 anni, è rimasto gravemente ferito.La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 17. Gli operatori.🔗 Leggi su Trentotoday.it Incidente in diretta, schianto contro il cancello Notizie correlate Incidente sulla Colombo: scontro auto-moto. Un ferito grave portato in ospedale con l'eliambulanzaScontro fra un'auto e una moto su via Cristoforo Colombo, al chilometro 22, all'altezza di Casalpalocco in direzione centro. Scontro tra auto e moto a Milano, morto un 19enneFoto di repertorioUn incidente mortale si è verificato nella notte a Milano, dove un ragazzo di appena 19 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Aosta, scontro auto-moto in centro: un centauro 61enne in rianimazione; Schianto in moto contro un'auto, Lorenzo muore a 24 anni; Caldaro, scontro auto-moto: un ragazzo di 19 anni portato in elicottero all’ospedale di Bolzano; Scontro tra auto e moto in via Serenissima, morto un uomo. Terribile scontro auto-moto: perde la vita un 49enne. Ancora sangue sulle strade del SalentoAncora sangue sulle strade del Salento . A poche ore dal drammatico incidente costato la vita a un motociclista di 25 anni, un nuovo sinistro mortale si è ... gazzettadelsud.it Scontro auto-moto sulla Ugento-Casarano: muore sul colpo un 50enneImpatto fatale questa mattina, intorno alle 9, nel basso Salento. A perdere la vita è stato R.P., 50 anni, originario di Ruffano. L’uomo viaggiava in sella ad una moto quando, per cause ancora in fase ... trnews.it Caldaro, scontro tra auto e moto: un ragazzo di 19 anni portato in elicottero all’ospedale di Bolzano https://www.altoadige.it/cronaca/caldaro-scontro-tra-auto-e-moto-un-ragazzo-di-19-anni-portato-in-elicottero-all-ospedale-di-bolzano-1.4349862 - facebook.com facebook Incidente su Viale Einaudi a Bari, scontro tra due auto, una si ribalta: ferito un uomo x.com