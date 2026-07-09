Barbara D’Urso non ha portato avanti il progetto di un canale televisivo dedicato, abbandonando la trattativa con La7. La proposta prevedeva una rete personalizzata, ma l’accordo non è stato finalizzato e l’idea non è stata realizzata. Urbano ha riferito che la trattativa si è interrotta prima della fase finale senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La proposta non ha avuto seguito e il progetto è stato accantonato.

Poteva avere un canale tutto suo, cucito addosso come un abito su misura. Invece è rimasta un’idea chiusa nel cassetto. A svelarlo è stato Urbano Cairo che, mercoledì 8 luglio, al termine della presentazione dei Palinsesti 20262027 di La7, si è lasciato andare a un retroscena: nell’estate del 2025 aveva pensato a Barbara D’Urso per rilanciare La7D, il secondo canale del gruppo, allora in piena crisi d’identità. Barbara D’Urso, il progetto su La7. Il progetto non era affatto “piccolo”. L’idea era affidare a Barbara D’Urso l’intero canale, trasformandolo in una vetrina personale sul modello di Oprah Winfrey: un palinsesto costruito attorno a lei, con “la posta del cuore di Barbara” e chissà quanti altri format tagliati sulla sua indole. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso, il progetto sfumato con La7: perché è saltata la trattativa

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