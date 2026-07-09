Barbara D’Urso il progetto sfumato con La7 | perché è saltata la trattativa

Da dilei.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Barbara D’Urso non ha portato avanti il progetto di un canale televisivo dedicato, abbandonando la trattativa con La7. La proposta prevedeva una rete personalizzata, ma l’accordo non è stato finalizzato e l’idea non è stata realizzata. Urbano ha riferito che la trattativa si è interrotta prima della fase finale senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La proposta non ha avuto seguito e il progetto è stato accantonato.

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