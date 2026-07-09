ballando con le stelle milly carlucci corteggia romina power con un cachet mai visto prima

Milly Carlucci non molla la presa: pronta una proposta da capogiro per portare Romina Power a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci non rinuncia al suo obiettivo più ambizioso per la nuova edizione di Ballando con le Stelle: portare Romina Power sulla pista da ballo. La conduttrice starebbe facendo il possibile per convincere la cantante, nonostante i suoi ripetuti rifiuti e le difficoltà legate a un possibile ritorno in televisione. L’estate di Milly Carlucci si preannuncia particolarmente intensa, tra nuovi impegni professionali e importanti cambiamenti legati a Ballando con le Stelle. La conduttrice, infatti, è chiamata a gestire diversi... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Temi più discussi: Milly Carlucci preme per Barbara D’Urso a Ballando, cosa blocca la trattativa: Clima teso; Ballando con le Stelle, Milly Carlucci disperata: Prega perché Lucarelli sia sostituita da Barbara D’Urso, il retroscena; Ballando con le Stelle, Romina Power confessa: Milly Carlucci mi contatta ogni anno e le dico sempre NO; Aurora Ramazzotti a Ballando con le stelle, Milly Carlucci vorrebbe l'influencer nel suo show.

Aurora Ramazzotti a #Ballando con le stelle, Milly Carlucci vorrebbe l'influencer nel suo show - X x.com

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