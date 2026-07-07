L’estate televisiva della Rai è pronta a entrare nel vivo, ma tra concerti, grandi eventi musicali e programmi dedicati alla stagione più calda dell’anno, c’è un altro show che continua a monopolizzare l’attenzione del pubblico. Mentre il pubblico aspetta il debutto del Tim Summer Hits, infatti, sono in tanti a chiedersi quali saranno le prossime sorprese di Ballando con le stelle, il programma che ogni anno riesce a catalizzare curiosità, indiscrezioni e sogni dei telespettatori. >> Il lieto annuncio di Aurora Ramazzotti e tanta felicità in famiglia Da mesi i fan del dancing show condotto da Milly Carlucci inseguono indiscrezioni sul cast della prossima edizione e sperano di vedere personaggi sempre più sorprendenti scendere in pista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Mai a Ballando con le stelle”. Milly Carlucci incassa il ‘no’ dal conduttore tv

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Milly Carlucci UMILIATA! Elisabetta Canalis dice NO: svelato il retroscena estremo che gela la Rai!

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