Milly Carlucci ha offerto a Romina Power un cachet mai visto prima per partecipare a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha avanzato una proposta per convincere la cantante a entrare nel cast della prossima edizione del programma. La proposta economica è superiore alle precedenti offerte e mira ad assicurare la presenza di Power come concorrente. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata.

Milly Carlucci non molla la presa: pronta una proposta da capogiro per portare Romina Power a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci non rinuncia al suo obiettivo più ambizioso per la nuova edizione di Ballando con le Stelle: portare Romina Power sulla pista da ballo. La conduttrice starebbe facendo il possibile per convincere la cantante, nonostante i suoi ripetuti rifiuti e le difficoltà legate a un possibile ritorno in televisione. L’estate di Milly Carlucci si preannuncia particolarmente intensa, tra nuovi impegni professionali e importanti cambiamenti legati a Ballando con le Stelle. La conduttrice, infatti, è chiamata a gestire diversi... 🔗 Leggi su Novella2000.it

Segui gli aggiornamenti su Ballando con le stelle.

© Novella2000.it - Ballando con le Stelle, Milly Carlucci corteggia Romina Power con un cachet mai visto prima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Mai a Ballando con le stelle”. Milly Carlucci incassa il ‘no’ dal conduttore tv

Temi più discussi: Milly Carlucci preme per Barbara D’Urso a Ballando, cosa blocca la trattativa: Clima teso; Ballando con le Stelle, Milly Carlucci disperata: Prega perché Lucarelli sia sostituita da Barbara D’Urso, il retroscena; Aurora Ramazzotti a Ballando con le stelle, Milly Carlucci vorrebbe l'influencer nel suo show; Ballando con le Stelle, Milly Carlucci e la maxi offerta per Romina Power.

Milly Carlucci non molla con Romina Power: il cachet mai visto per averla a Ballando con le Stelle - X x.com

Romina Power a Ballando con le Stelle? Milly proverà a convincerla con un cachet mai visto prima reddit

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci tenta Romina Power con un cachet recordMilly Carlucci sta cercando di convincere Romina Power a partecipare a Ballando con le Stelle con un'offerta economica senza precedenti. Scopri tutti i dettagli della trattativa. notizie.it

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci corteggia Romina Power con un cachet mai visto primaMilly Carlucci non molla la presa: pronta una proposta da capogiro per portare Romina Power a Ballando con le Stelle. novella2000.it