Bagnasco Assafrica | Export italiano in Africa raggiunge i 15 mld

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'export italiano verso l'Africa ha raggiunto i 15 miliardi di euro. La collaborazione tra Italia e paesi africani si riflette nella lunga attività di un'associazione industriale, presente da 46 anni, che rappresenta le imprese italiane nel Mediterraneo e in Africa. La relazione commerciale tra le due aree si mantiene stabile nel tempo, con un focus particolare sui settori industriali. I dati indicano una continuità nelle esportazioni italiane verso queste regioni.

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Quando si parla di rapporti tra Italia e Africa e i Paesi del Mediterraneo va evidenziato che “l'industria italiana lavora da sempre con queste regioni del mondo, come testimonia la longevità di Confindustria Assafrica e Mediterraneo, attiva ormai da 46 anni. Nonostante il periodo di complessità geopolitica e i conflitti presenti nella regione, l'export italiano continua a crescere, raggiungendo circa 15 miliardi di euro con un incremento del 4% su base annua”. Così Enrico Bagnasco, Presidente di Confindustria Assafrica e Mediterraneo e AD di Sparkle, intervenendo alla conferenza internazionale “Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l’Italia”, organizzata a Roma da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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