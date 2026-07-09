La Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa si svolge a Montreal, in Canada, dal 9 al 12 luglio, con la terza tappa del circuito internazionale. Dopo le tappe di Szeged e Brandeburgo e gli Europei di Montemor-o-Velho, l’Italia partecipa con 22 atleti. La competizione comprende gare di velocità e paracanoa, coinvolgendo atleti di diversi paesi. La manifestazione si svolge sul bacino canadese, con varie discipline in programma per quattro giorni.

La Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa riparte da Montreal, in Canada, con la terza tappa del circuito internale. Dopo gli appuntamenti di Szeged e Brandeburgo, e dopo gli Europei di Montemor-o-Velho, l’Italia si presenta con una squadra numerosa e ambiziosa: saranno 22 gli azzurri in gara, impegnati da giovedì 9 a domenica 12 luglio. La spedizione azzurra arriva all’appuntamento canadese con un bilancio già importante nella stagione di Coppa del Mondo. Nella canoa velocità sono arrivate quattro medaglie: il bronzo di Gabriele Casadei nel C1 1000, l’argento della coppia Tacchini-Casadei nel C500, il bronzo di Lucrezia Zironi nel K1 1000 e il terzo posto nel K2 500 con Zironi e Giada Rossetti. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Azzurri in Canada: Montreal rilancia la Coppa del Mondo di canoa

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