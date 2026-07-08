A Montreal, in Canada, si è aperta la terza e ultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. La competizione si svolgerà da giovedì 9 a domenica 12 luglio, con 22 equipaggi italiani impegnati in 16 specialità. La squadra azzurra è arrivata in raduno domenica scorsa, preparando gli ultimi test prima dei Mondiali.

L’Italia da domenica scorsa è in raduno a Montreal in Canada, sede della terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, che si disputerà da domani, giovedì 9, a domenica 12 luglio: sono 18 i convocati dell’Italia, che sarà in gara con 22 equipaggi in 16 specialità. Il contingente più numeroso è quello del kayak maschile, con ben dieci azzurri, ovvero Andrea Schera, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo, Federico Zanutta, Giovanni Francesco Penato, Samuele Burgo, Giacomo Cinti, Andrea Domenico Di Liberto, Tommaso Freschi, Alessio Campari. Saranno invece quattro le azzurre del kayak femminile, ovvero Lucrezia Zironi, Meshua... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Canoa velocità, a Montreal la terza tappa di Coppa del Mondo: ultimi esperimenti prima dei Mondiali

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