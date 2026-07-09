Azzedine Ounahi ha ritrovato il ruolo da protagonista con il Marocco durante il Mondiale, evento che quattro anni fa lo aveva portato alla ribalta. Cresciuto nel calcio di strada, ha sviluppato le sue abilità prima in club locali e poi a livello internazionale. La sua capacità di manovra e visione di gioco sono state evidenziate in questa fase del torneo. Ounahi si ispira al mito del calcio europeo, in particolare a uno dei centrocampisti più noti, e continua a consolidarsi come figura chiave della squadra.

Azzedine Ounahi è tornato protagonista con il Marocco proprio al Mondiale, quel Mondiale che 4 anni fa lo aveva lanciato. In questi anni il centrocampista marocchino ha vissuto alti e bassi, ma è tornato ai suoi livelli proprio sul palcoscenico più importante e ha deciso l’ottavo di finale contro il Canada con una doppietta nel 3-0 che ha portato i suoi ai quarti di finale, dove sfideranno la Francia. Del resto, Ounahi era stato tra le sorprese del Mondiale in Qatar, quello che aveva visto il Marocco arrivare fino alle semifinali, con il centrocampista che aveva incantato tutti. Scopriamo qui di seguito i suoi segreti. Il segreto della tecnica di Ounahi rischia di sembrare quasi banale, considerando che il tema al momento è molto dibattuto, ma è l’aver giocato tanto in strada: “Questa facilità tecnica ce l’ho da quando ero piccolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Azzedine Ounahi tra calcio di strada e il mito Iniesta: i segreti della stella del Marocco

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