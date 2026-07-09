Durante un’operazione di polizia nell’agro aversano, è stato fermato un uomo di 44 anni, già noto per precedenti. La polizia ha scoperto una base di spaccio gestita dall’uomo, coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti. I controlli continuano per contrastare il fenomeno.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nell'agro aversano contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un'operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Aversa è stato fermato un cittadino straniero di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti. L'attività investigativa ha permesso di individuare un appartamento utilizzato come base per lo spaccio. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno sequestrato oltre 35 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, e circa 760 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività illecita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, scoperta base dello spaccio: fermato 44enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Base dello spaccio scoperta dalla Mobile: 25enne ai domiciliariUn'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa nei confronti di un uomo di 25 anni, accusato di gestire una base dello spaccio.

La base dello spaccio. I rifornimenti di droga partivano da PratoLe indagini delle forze dell’ordine hanno evidenziato che i rifornimenti di droga provenivano da Prato, dove venivano consegnati prima di essere...

Aversa, scoperta base di spaccio: sequestrati hashish e contanti, immigrato trasferito al CprAversa (Caserta) - Aveva trasformato un appartamento in una base operativa per lo spaccio di hashish, ma l'attività è stata scoperta dagli agenti del ... pupia.tv

AVERSA, scoperta base di spaccio in un appartamento: sequestrati hashish e contantiAl termine delle verifiche, è stato disposto l’accompagnamento del 44enne presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Trapani ... casertace.net