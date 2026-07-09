Autorità portuale Palermo ' Ets costa oltre 30 mln rischio accentui costo insularità'
L’Ets marittimo ha un costo superiore ai 30 milioni di euro. La stima si riferisce all’impatto di questo sistema europeo di scambio di quote di emissione sulle compagnie di navigazione. La cifra rappresenta una delle principali voci di spesa per le imprese coinvolte. L’autorità portuale di Palermo evidenzia come questo costo possa aumentare ulteriormente, accentuando le difficoltà legate alla insularità. Nessuna informazione su eventuali interventi o decisioni future.
Palermo, 8 lug. (Adnkronos) - L'Ets marittimo (il sistema europeo di scambio di quote di emissione per la riduzione dei gas serra) pesa quasi 20 milioni di euro l'anno di costi aggiuntivi sulla rotta navale Genova-Palermo, oltre 11 milioni sulla Napoli-Palermo e, se non entrasse in vigore la deroga per le isole minori (a pochi giorni dalla proposta di revisione della direttiva europea, attesa il 17 luglio) più di un milione sulla Porto Empedocle-Lampedusa. E l'effetto immediato potrebbe essere quello dell'aumento medio del 15% dei prezzi dei biglietti. Adesso l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, presieduta da Annalisa Tardino, tira le somme sull'impatto economico che il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Eu Ets) può determinare sui collegamenti marittimi della Sicilia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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