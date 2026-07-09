Dal 1999 al 2016, Audi ha vinto due titoli mondiali in endurance e altri due tra i piloti, consolidando la sua presenza nel settore. La casa tedesca ha ottenuto successi anche nel DTM con le vetture V8 quattro, guidate da piloti come Biela e Stuck. Successivamente, ha ottenuto vittorie con piloti come Capello e Pirro, rafforzando la sua posizione nel mondo delle competizioni automobilistiche.

Dal fascino del Mondiale Endurance (complessivamente, fra il 1999 e il 2016, Audi ha conquistato due titoli iridati fra i piloti e altrettanti fra i costruttori nel Fia Wec, nonché 106 vittorie assolute, di cui tredici alla celebre 24 Ore di Le Mans, in 186 gare disputate) all'impegno attuale nel campionato del mondo di Formula 1 con l'Audi Revolut F1 Team e le monoposto R26 affidate a Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg. Nel corso del suo primo secolo (e oltre) di attività nel mondo del motorsport, la casa dei Quattro anelli è stata protagonista in maniera continua e trasversale, passando dai circuiti (dalle corse di durata alla Formula E) alle prove speciali del Mondiale Rally Wrc alle tappe dei rally-raid (dalla Dakar agli altri round del Fia W2rc) più famosi del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi regina del Turismo: dalla V8 quattro Dtm di Biela e Stuck ai successi di Capello e Pirro

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