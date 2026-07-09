Un uomo di origini camerunensi è stato coinvolto in un attentato a un giornalista, secondo quanto riferito. Si tratta di un bodyguard che in passato ha lavorato come guardia del corpo di cantanti neomelodici e come intermediario in Africa. La sua figura è stata identificata come vicina a un ex uomo di fiducia, coinvolto in attività di rappresentanza e protezione. Le indagini stanno approfondendo i collegamenti tra il soggetto e l’attentato, senza ancora fornire dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti.

Guardia del corpo e uomo di fiducia. Dalla protezione dei cantanti neomelodici napoletani alla rappresentanza per conto di Valter Lavitola negli incontri in Camerun sui carbon credits, i certificati negoziabili che consentono alle aziende di emettere una tonnellata di Co2 e di investire il denaro speso per il bonus in progetti sostenibili contro i gas serra. Un affare non da poco, altro che buttafuori. Proprio secondo il faccendiere indagato per l’attentato all’amico Sigfrido Ranucci, il suo aiutante e factotum Gomes Clesio Tavares — «È come un figlio», lo avrebbe definito il giornalista e imprenditore — si trova nel suo Paese d’origine per trattare a suo nome e con le sue indicazioni con personaggi istituzionali e capi zona. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Attentato a Ranucci, ecco chi è il camerunense Tavares: bodyguard dei neomelodici e intermediario in Africa

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