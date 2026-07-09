Gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran hanno causato un aumento dei prezzi di petrolio e gas. Le tensioni tra i due paesi si sono intensificate, portando a una ripresa dei costi energetici sul mercato globale. La situazione ha riacceso le preoccupazioni sulla stabilità dell’approvvigionamento, con le quotazioni dei carburanti che sono salite di conseguenza. La discussione internazionale si concentra ora sulle possibili conseguenze di questi scontri.

di Giulia Prosperetti ROMA "La tregua, per quanto mi riguarda, è finita". Mentre gli occhi del mondo sono puntati sul one man show di Donald Trump ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti, in risposta alle azioni iraniane contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz (tre sono state attaccate per non aver seguito le rotte indicate dai pasdaran), cancella con una pioggia di missili i flebili passi avanti nei negoziati con Teheran. E, ora, a tre settimane dalla firma del memorandum d’Intesa, che, sul fronte energetico, aveva segnato (quanto meno) una boccata d’ossigeno per l’Occidente, tra Usa e Iran è scontro aperto. "Sono feccia. Sono guidati da persone malate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Attacchi incrociati fra Usa e Iran. Petrolio e gas, i prezzi tornano a salire

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Iran-Usa-Israele, attacchi incrociati. Teheran punta il dito sullOnu

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