Sparta Rotterdam-Excelsior Rotterdam domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici
Domenica 17 maggio 2026 alle 14:30 si disputa la partita tra Sparta Rotterdam e Excelsior Rotterdam. La sfida vede due squadre della stessa città affrontarsi in un match che interessa il campionato o una competizione nazionale. In un contesto in cui si escludono rivalità tra club locali, l’attenzione si sposta sulle formazioni e le quote di scommessa, mentre il valore sportivo si concentra sulla partita tra Heracles Almelo e Groningen.
Il valore sportivo, dunque escludendo la rivalità tra due club della stessa città come Sparta Rotterdam ed Excelsior Rotterdam, è collegato alla sfida tra Heracles Almelo e Groningen. Se quest’ultimo perdesse, allora lo Sparta, vincendo, gli soffierebbe in extremis il nono posto nella classifica di Eredivisie qualificandosi per i playoff. Gli ospiti invece sono già. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Sparta Rotterdam vs FC Volendam Live Scores | 2025-26 Netherlands KNVB Cup 1/8-Finals
Sullo stesso argomento
Feyenoord-Excelsior Rotterdam (domenica 15 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiIl derby di Rotterdam tra Feyenoord ed Excelsior è importante per entrambi i club, con i padroni di casa che, dopo essersi arresi alla superiorità...
EXCELSIOR - S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Sparta wint Rotterdamse derby van tiental Excelsior door goal in blessuretijdSparta Rotterdam heeft zondag in extremis van Excelsior gewonnen in de derde Rotterdamse derby van dit Eredivisie-seizoen. Ayoub Oufkir maakte in blessuretijd de 0-1 tegen het tiental van Excelsior. nu.nl